Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 2 bin 167 lira ceza

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri kaldırımda ilerleyen motosikletin sürücüsüne, 2 bin 167 TL idari para cezası kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 2 bin 167 lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri kaldırımda ilerleyen motosikletin sürücüsüne, 2 bin 167 TL idari para cezası kesti.

        Adapazarı’nın Çark Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında Sakarya Millet Bahçesi önünde uygulama yapan trafik ekipleri, kaldırımdan ilerleyen motosiklet sürücüsünü Çark Caddesi’nde durdurarak ceza yazdı. Sürücü yazılan cezaya, "Herkes geçiyor, beni gördün bana kafayı taktın burada" diyerek tepki gösterdi. Polis memuru ise "Size neden kafayı takayım?" dedi. Sürücü bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciyi de “Sen bu görüntüyü bir yerde yayınla da bak ne yapıyorum ben sana" diyerek tehdit etti.

        Sürücüye, ilgili kanunlar çerçevesinde 2 bin 167 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine de 15 ceza puanı işlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?

        Benzer Haberler

        'Gümrük Birliği'nin üzerinden 30 yıl geçti, artık modernize edilmeli'
        'Gümrük Birliği'nin üzerinden 30 yıl geçti, artık modernize edilmeli'
        Erman Ilıcak: Küresel ekonomideki gelişmeler Türkiye için büyük fırsatlar s...
        Erman Ilıcak: Küresel ekonomideki gelişmeler Türkiye için büyük fırsatlar s...
        Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüphel...
        Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüphel...
        Global Ekonomi 5.0 panelinde küresel belirsizlikler ve yönetimi ele alındı
        Global Ekonomi 5.0 panelinde küresel belirsizlikler ve yönetimi ele alındı
        Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı: Suçlular en ağır ş...
        Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı: Suçlular en ağır ş...
        Mehmet Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
        Mehmet Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz