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        İş yerinde kraliyet pitonu ele geçirildi

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinde jandarma tarafından yapılan aramada kraliyet pitonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:45
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        İş yerinde kraliyet pitonu ele geçirildi
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinde jandarma tarafından yapılan aramada kraliyet pitonu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, bir ihbarı değerlendirip, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde Y.Y.K.'nin (21) iş yerinde arama yaptı. Aramada 1 kraliyet pitonu ele geçirildi. Y.Y.K.'ye Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen piton görevlilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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