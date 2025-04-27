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        Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:55
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        Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında D-650 kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Geyve istikametinden Adapazarı yönüne giden orman yangın işçisi E.Ö. (26) idaresindeki 34 GF 5763 hafif ticari araç, 11 DY 552 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada E.Ö. ve yanındaki Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ümit Akyel (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ümit Akyel (23), doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. E.Ö.’nün sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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