Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve Sakaryaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorla yeşil siyahlılar puanını 48'e yükseltirken, Erzurumspor FK ise 58 puanda kaldı.

45+4'üncü dakikada Sakaryaspor'un hızlı atağında savunmanın arasına koşu yapan Burak Çoban, Kabov'un pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu yapamadı.

35'inci dakikada Sakayaspor'un Mendy Mamadou ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

6'ncı dakikada orta sahada kazandığı top ile hızlı atağa çıkan Erzurumspor'da Sylla etkili geldi. Ceza sahasında Szumski ile karşı karşıya kalan oyuncuya Bülent Uzun yaptığı müdahale ile gol şansı vermedi.

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