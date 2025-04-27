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        Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0

        STAT:Yeni Sakarya Atatürk StadyumuHAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:20
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        Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0
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        STAT:Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

        HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner M. Taştan

        SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Bülent Uzun, Oğuzhan Çapar, Nicolas Nkoulou, Emre Demir(Dk.74 Ömer Şişmanoğlu), Muhammet Himmet Ertürk(Dk. 66 Emircan Altıntaş), Burak Altıparmak, Burak Çoban(Dk.84 Burak Çakır), Nsana Simon, Atanas Kabov(Dk. 56 Rayane Aabid), Mendy Mamadou

        ERZURUMSPOR FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı(Dk.88 İlkan Sever), Furkan Özhan(Dk.18 Yakup Kırtay,(Dk. 57 Streli Mamba)), Odise Roshi, Azubuike Okechukwu, Tonio Teklic, Eren Tozlu, Cheikne Sylla

        GOLLER: Dk.52 Emre Demir (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Nsana Simon, Muhammet Himmet Ertürk, Burak Çoban, Burak Altıparmak, Oğuzhan Çapar(Sakaryaspor), Yakup Kırtay, Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

        1'İNCİ Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk eden Sakaryaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        6'ncı dakikada orta sahada kazandığı top ile hızlı atağa çıkan Erzurumspor'da Sylla etkili geldi. Ceza sahasında Szumski ile karşı karşıya kalan oyuncuya Bülent Uzun yaptığı müdahale ile gol şansı vermedi.

        35'inci dakikada Sakayaspor'un Mendy Mamadou ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

        45+4'üncü dakikada Sakaryaspor'un hızlı atağında savunmanın arasına koşu yapan Burak Çoban, Kabov'un pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu yapamadı.

        Karşılaşmada ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

        49'uncu dakikada Sakaryaspor'da Mendy Mamadou'nun taşıdığı topta ceza sahasında çok müsait pozisyonda şutunu çeken Atanas Kabov'a Erzurumspor FK kalecisi Ataberk Dadakdeniz gol şansı vermedi.

        52'nci dakikada Sakaryaspor golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Emre Demir'in çektiği şut Mustafa Yumlu'ya çarparak Erzurumspor FK fileleriyle buluştu. 1-0.

        71'inci dakikada beraberlik için yüklenen Erzurumspor'da Mustafa Akbaş'ın karambolde çektiği şuta Sakaryaspor file bekçisi Jakub Szumski izin vermedi.

        84'üncü dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan etkili geldiği atakta kale dibinde yapılan kafa vuruşunu Szumski son anda kurtardı.

        Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve Sakaryaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorla yeşil siyahlılar puanını 48'e yükseltirken, Erzurumspor FK ise 58 puanda kaldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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