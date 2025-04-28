Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde içki içen grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde içki içen grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Akyazı ilçesi Mudurnu Çayı kenarında meydana geldi. İçki içen bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan emekli polis memuru İ.Y. ile Y.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        ABD'den Rusya-Ukrayna mesajı
        ABD'den Rusya-Ukrayna mesajı
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Kayınpeder ile damat arasında silah ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
        Kayınpeder ile damat arasında silah ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Sakarya'da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçının ardından
        Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçının ardından
        Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0
        Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0
        Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı