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        Sakarya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı

        SAKARYA'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerleri aşan TIR'ın karşı şeride geçip 3 araçla çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:25
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        Sakarya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı
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        SAKARYA'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerleri aşan TIR'ın karşı şeride geçip 3 araçla çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında D-100 kara yolunda meydana geldi. Arifiye ilçesinden Düzce istikametine giden 54 HC 586 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. TIR ile sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 06 VJ 296 ve 34 HYD 291 plakalı otomobiller ile 54 ANB 924 plakalı cipin karıştığı zincirleme kazada N.C. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.C., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sebebiyle kara yolunun Düzce istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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