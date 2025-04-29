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        Sakarya'da çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü; kaza anı kamerada

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunu altında kalan Hasan Topaslan (70) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:50
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        Sakarya'da çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü; kaza anı kamerada
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunu altında kalan Hasan Topaslan (70) hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Karasu Belediyesi'ne ait H.A. idaresindeki 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Topaslan'a çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Topaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Hasan Topaslan'ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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