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        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

        SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan Müdür Yardımcısı Güngör Köklü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:23 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:23
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        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
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        SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan Müdür Yardımcısı Güngör Köklü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefessiz kalan öğrenci kısa sürede fenalaşırken, durumu fark eden Müdür Yardımcısı Güngör Köklü hızla olaya müdahale etti. Köklü, yaptığı Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes borusundaki yiyeceği çıkardı. O anları gören diğer öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, müdahalenin ardından herkes derin bir nefes aldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, müdür yardımcısının öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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