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        Anadolu Otoyolu'nda 7 ayrı kaza

        ANADOLU Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte 7 ayrı trafik kazası meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:20
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        Anadolu Otoyolu'nda 7 ayrı kaza
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        ANADOLU Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte 7 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri zaman zaman ulaşıma kapandı.

        Sakarya'da sağanak etkili olurken, bölgede 7 ayrı kaza yaşandı. İ.A. idaresindeki TIR, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Arifiye geçişinde zincirleme kazaya neden oldu. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle kapanırken, araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Sapanca gişeleri yakınlarında da 2 TIR, 1 otomobil ve 1 ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe kapandı.

        Otoyolun Sakarya kesiminde sağanak sonrası çeşitli kazalar meydana geldi. Yağış nedeniyle farklı noktalarda araçlar kaydı. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri ulaşıma kapanırken, bölgede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazalara ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 karayolunu kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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