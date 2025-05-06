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        Otomobiliyle 2 kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas'a (59) çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:00
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        Otomobiliyle 2 kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas'a (59) çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü H.K., tutuklandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Hendek ilçesi Yenimahalle Servetiye Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden H.K. yönetimindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Necmiye Ayas ile Nermin Ayas'a çarptı. 2 kadın çarpmanın etkisiyle havalanıp yola savruldu. Araç bir süre ilerledikten sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 2 yayanın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Necmiye Ayas ve Nermin Ayas'ın cenazeleri, Hendek Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.

        Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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