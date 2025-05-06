Sakarya'da, maskeli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

K.Y. ve E.Y.’nin İstanbul'dan geldikleri öğrenilirken, jandarma kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen K.Y. ve E.Y. isimli 2 arkadaş, otomobille yanlarına yaklaşan yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.2 kişi tabancalarla açılan ateş sonucu yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı.

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