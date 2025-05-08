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        Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kendisini silahla yaralayan kayınpederi Turan Kılıçkan'ı (64) 15 bıçak darbesiyle öldüren Yusuf Osman Acar (38) tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:45
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        Kayınpederini öldüren damat tutuklandı
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kendisini silahla yaralayan kayınpederi Turan Kılıçkan'ı (64) 15 bıçak darbesiyle öldüren Yusuf Osman Acar (38) tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, 28 Nisan’da Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Kılıçkan ile damadı Yusuf Osman Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kılıçkan, Acar’ı silahla ayağından yaraladı. Acar da Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. ise yaralandı. Turan Kılıçkan, otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'da toprağa verildi.

        Yusuf Osman Acar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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