Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Olay, 28 Nisan’da Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Kılıçkan ile damadı Yusuf Osman Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kılıçkan, Acar’ı silahla ayağından yaraladı. Acar da Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. ise yaralandı. Turan Kılıçkan, otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'da toprağa verildi.

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