Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına, yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları yansıdı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde; kazaların dikkatsizlik, kural ihlalleri ve yüksek hız nedeniyle yaşandığı görüldü.

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