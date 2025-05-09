Babasının kullandığı traktör evlerinin yanındaki boşluğa düştü; Aysima öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kocaali Kirazlı Mahallesi, Akpınar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tiryaki yönetimindeki 54 NG 913 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptıktan sonra evlerinin yanındaki boşluğa düştü. Kazada Aysima Tiryaki traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan çocuk, ambulansa alındı. Aysima Tiryaki, hastaneye götürüldüğü sırada ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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