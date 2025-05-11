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        Egzoz sesinden rahatsız olup tabanca ve balyozla dışarı çıkan 2 kişiyi komşuları sakinleştirdi

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sokaktan geçen motosikletlerin egzoz sesinden rahatsız oldukları iddiasıyla 2 kişiden biri elinde tabanca, diğeri ise balyozla dışarı çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:20
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        Egzoz sesinden rahatsız olup tabanca ve balyozla dışarı çıkan 2 kişiyi komşuları sakinleştirdi
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sokaktan geçen motosikletlerin egzoz sesinden rahatsız oldukları iddiasıyla 2 kişiden biri elinde tabanca, diğeri ise balyozla dışarı çıktı. Tabancalı ve balyozlu kişiler güçlükle sakinleştirilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir süredir sokaktan geçen motosikletlilerin yüksek egzoz sesinden rahatsız olan bazı kişiler, uyarılara rağmen dün akşam saatlerinde gençler yine abart egzozlu motosikletleriyle sokaktan geçince dışarı çıktı. Bir kişi tabancayla sürücülerin peşinden giderken, bir başka kişinin elinde ise balyoz olduğu görüldü. Çevredekiler, ellerinde tabanca ve balyoz bulunan kişileri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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