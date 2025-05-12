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        Arazi aracı şarampole yuvarlandı; karı- koca yaralandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, şarampole devrilen UTV arazi aracındaki çift, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:41 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:45
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        Arazi aracı şarampole yuvarlandı; karı- koca yaralandı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, şarampole devrilen UTV arazi aracındaki çift, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Eşi Merve Gözükatı Koldemir’le (29) birlikte toprak yolda gezintiye çıkan Şaban Koldemir (29) idaresindeki UTV arazi aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Koldemir çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

        Arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle ekipler yaralılara ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin kurdukları vinç ve halat yardımıyla kurtarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftin vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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