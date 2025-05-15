Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Sapanca ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 18 kilo 910 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 lira ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.