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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:50
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Sapanca ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 18 kilo 910 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 lira ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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