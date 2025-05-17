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        Yola düşen köpük malzemesi zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yola düşen köpük malzemesi nedeniyle 2 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:45
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        Yola düşen köpük malzemesi zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yola düşen köpük malzemesi nedeniyle 2 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu Sapanca Geçişi'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden S.T idaresindeki 54 FU 598 plakalı otomobil, TIR'dan yola düştüğü iddia edilen köpük malzemesine çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İ.F idaresindeki 34 NOJ 166 plakalı otomobil ile cip, otomobile çarptı. Kazada, araçlardaki Cüneyt C., Aslıhan H. ve Yasemin K. hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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