Yola düşen köpük malzemesi zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu Sapanca Geçişi'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden S.T idaresindeki 54 FU 598 plakalı otomobil, TIR'dan yola düştüğü iddia edilen köpük malzemesine çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İ.F idaresindeki 34 NOJ 166 plakalı otomobil ile cip, otomobile çarptı. Kazada, araçlardaki Cüneyt C., Aslıhan H. ve Yasemin K. hafif yaralandı.

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