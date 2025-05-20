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        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:50
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        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Serdivan ilçesi D-100 kara yolu Aşağıdereköy mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de Adapazarı yönüne giden Ü.K. idaresindeki 54 BV 011 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 AHU 343 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ü.K., H.K., A.B., ve N.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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