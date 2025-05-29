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        Kurbanlıkların parasını ödemeden kaçan evli çift tutuklandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kurbanlık 4 küçükbaşı araçlarına yükleyip, satıcıya parasını ödemeden kaçan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:35
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        Kurbanlıkların parasını ödemeden kaçan evli çift tutuklandı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kurbanlık 4 küçükbaşı araçlarına yükleyip, satıcıya parasını ödemeden kaçan M.C. (27) ve eşi G.C. (24) yakalanıp tutuklandı.

        Olay, 27 Mayıs'ta Hacımercan Mahallesi’nde meydana geldi. Kendi beslediği 4 küçükbaşı satmak isteyen T.D. (65), ismini bilmediği biri kadın diğeri erkek 2 alıcı ile 50 bin lira karşılığında anlaştı. T.D., hayvanlarını araca yüklerken; şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dolandırılan T.D., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı iş yerinin güvenlik ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.

        SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

        İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirenlerin M.C. ve G.C. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarak Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki adreslerine gittiklerini tespit etti. Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin adresinde yapılan aramada; 4 küçükbaş hayvan bulundu. Arama sırasında ekiplere mukavemet gösteren şüpheliler, zor kullanılarak gözaltına alındı. 'Dolandırıcılık' suçundan arandığı belirlenen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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