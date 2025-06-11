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        Eski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 00:43 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:45
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        Eski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldü
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi R.D. (42) tarafından tabancayla 6 kurşunla vurulan Emir K. (48), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan ve Sakarya'ya çocuğunun yanına bayram ziyaretine gelen anne Emir K., eski kocası R.D. ile çocuğunun evinde karşılaşınca tartışma ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan tabanca ile eski eşi Emir K.'ya defalarca ateş etti. 6 yerinden vurulan kadın kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emir K., sağlık ekiplerince kaldırılan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Eski koca R.D. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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