Bakan Kurum: Sapanca Gölü'ndeki kaçak yapıları kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız (2)
BAŞKANALEMDAR'DAN TEŞEKKÜRÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sapanca Gölü kıyı kesimlerinin doğal yapısını koruma altına alacak projeyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıklama yapıp, teşekkür etti.
BAŞKANALEMDAR'DAN TEŞEKKÜR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sapanca Gölü kıyı kesimlerinin doğal yapısını koruma altına alacak projeyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıklama yapıp, teşekkür etti. Kentte bir süredir beklenen Sapanca Gölü Çevresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi ile ilgili gelişmeleri paylaşıp, Türkiye'nin sayılı tektonik göllerinden biri olan Sapanca Gölü'ne turizm açısından değer katacak proje için 18 Haziran'da yapım ihalesine çıkılacağını ifade etti. Alemdar, projenin kente nefes aldıracağını belirterek, "Türkiye'nin göz bebeği olan Sapanca Gölü'müzün ekolojisine ve güzelliğine uygun bu proje, şehrin dinlenme noktası olacak. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın her yerinden turist ağırlayacağımız bu projeyle gölün doğal güzelliğini en harika şekilde hissedecek, ekolojiyi ve doğal dengeyi gözeterek geleceğe miras bırakacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 18 Haziran'da yapım ihalesine çıkarak en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.
PROJE DETAYLARINI PAYLAŞTI
Kocaeli sınırından başlayıp Sapanca merkezine kadar ulaşacak proje, Sapanca Gölü'nün dünya turizmine kazandırılmasında ve Türkiye'deki destinasyonlar arasında değer kazanmasında önemli rol oynayacak. Sapanca Gölü'nün kıyısında artık binlerce kişi yürüyüş-bisiklet yolları, iskele alanı, köprüler, dinlenme alanları ve doğa dostu işletme noktalarının yer alacağı uzun sahilde nefes alacak ve keyifle vakit geçirebilecek. Başkan Alemdar, projenin detaylardan bahsederek şunları söyledi:
"Projemiz Kurtköy Deresi ve İstanbul Deresi arasında 6 kilometre uzunluğundaki kıyı hattında yer alacak. Yaklaşık 100 bin metrekarelik rekreasyon alanına sahip olacak projemizde yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla birlikte dinlenme alanları, iskeleler, parklar, oyun alanları da bulunacak. Yeşil ile mavinin eşsiz güzelliğiyle vatandaşlarımızı buluşturacağız."
Proje hakkında bilgiler veren Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan ise Sapanca Gölü'nü koruma ve ihya projesini 2 etapta hayata geçireceklerini ve ilk etapta 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yollarını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. İkinci etap tamamlandığında ise yaklaşık 25 kilometrelik alanı kapsayacak olan proje hem Sakaryalıların hem de yerli ve yabancı turistlerin göle erişimini kolaylaştıracak. Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmeyi temel unsur edinen proje ile kamusal alanda var olan kaçak yapıların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sahil şeridinde projenin yapımı için kısa süre içinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
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