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        Nikahları görev yaptıkları bölge trafik istasyonunda kıyıldı

        SAKARYA'da Pamukova Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli polis memurları Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar, görev yaptıkları istasyon binasında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:55
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        Nikahları görev yaptıkları bölge trafik istasyonunda kıyıldı
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        SAKARYA'da Pamukova Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli polis memurları Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar, görev yaptıkları istasyon binasında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

        Nikah Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın tarafından kıyılırken, törene çiftin meslektaşları, yakın dostları ve aileleri katıldı. Başkan Akın, törende yaptığı konuşmada, "Böylesine özel bir ana tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliklerini daim eylesin" dedi. Görev arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı törende, duygu dolu anlar yaşandı. Görev yerinde başlayan dostluklarını hayat arkadaşlığına dönüştüren Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar çifti, nikahın ardından tebrikleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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