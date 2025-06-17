Sakarya'da 1,2 milyon liralık kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
SAKARYA'dadüzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde kaçak tütün, puro, elektronik sigara ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
SAKARYA'dadüzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde kaçak tütün, puro, elektronik sigara ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi. Buralarda yapılan aramalarda; 600 adet elektronik sigara, 795 paket sigara, 100 paket yeni nesil ısıtmalı sigara, 3 bin 495 adet puro, 350 paket sigara sarma kağıdı ve 20 adet pipo tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 250 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonda S.A. ve O.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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