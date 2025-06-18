Sakarya'da 263 milyon TL'lik bungalov dolandırıcılığı operasyonunda 50 gözaltı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde sahte bungalov ilanlarıyla 263 milyon TL'lık dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca ilçesindeki bungalovların işletme hesaplarına ait bilgiler kullanılıp vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, bungalovları sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden kiraladığı tespit edildi. Durumu fark eden mağdurların şikayetleri üzerine Pamukova ve Geyve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 12 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda Adana'da 10, Mersin'de 12, Gaziantep'te 12, Diyarbakır'da 3, Samsun'da 3, Osmaniye'de 2, Kahramanmaraş'ta 2, Bitlis'te 2, Şırnak'ta 1, Konya'da 1, Ankara'da 1 ve Malatya'da 1 kişi olmak üzere 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise "Suçta kullanıldığı değerlendirilen başkasına ait GSM hat ve banka kartları, 12 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Ayrıca 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan şüphelilere ait 15 milyon TL değerinde 10 binek araca ve 1 milyon 100 bin TL değerinde ziynet eşyasına el konuldu. Şüphelilerin vatandaşları 263 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.