Sakarya'da uyuşturucuya 54 gözaltı

SAKARYA’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 54 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda geniş çaplı operasyon yapıldı. 1 Mayıs'ta 99 kişiye yönelik başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 45 şüpheli yakalandı. Sabah saat 06.30'da da 12 narkotik köpeği ve 4 dron destekli olmak üzere 183 ekip ve 497 personelin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve 'torbacı' olarak tabir edilen 54 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerindeki aramalarda; 3 kilo 484 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 403 sentetik hap, 287 gram skunk, 276,40 gram metamfetamin, 122 ecstasy, 83 gram bonzai ham maddesi, 19 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 25 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 550 TL ele geçirildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde, 1 kişinin Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, 1 kişinin 'Kadına karşı basit yaralama', 1 kişinin ise 'Kamu malına zarar verme' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler başlatıldı.