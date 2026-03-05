Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.



Ekipler, cep telefonu, laptop, masaüstü bilgisayar, ofis malzemeleri ürünlerini düşük tutarlarda ikinci el alım satım sitelerinde ilan yayınlayarak ülke genelinde 29 kişinin mağdur edildiğini tespit etti.



Sakarya merkezli Mersin, Adana ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, suçta kullanıldığı tespit edilen 3'üncü şahıslara tanımlı bankamatik kartları, mobil hatlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

