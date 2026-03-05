Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekiplerin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonlardaki aramalarda, 835 gram uyuşturucu maddesi, 37 uyuşturucu hap, hassas terazi, 130 mililitre aseton, cep telefonu, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

