Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        D.H.U. (34) idaresindeki araç ile Serdivan ilçesinde H.E.K (27) ve S.Y.K'ya (30) ait iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 480'i yeni nesil 5 bin 498 elektronik sigara, 57 paket sarma kağıdı, 44 cep telefonu aksesuarı, 18 elektronik sigara, 9 paket puro, 3 gümrük kaçağı tablet bilgisayar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kaçak sigara operasyonu; 3 gözaltı
        Sakarya'da kaçak sigara operasyonu; 3 gözaltı
        Sakarya'nın tarihe meydan okuyan 1500 yıllık değirmeni 15 asırlık su değirm...
        Sakarya'nın tarihe meydan okuyan 1500 yıllık değirmeni 15 asırlık su değirm...
        Gümrük kaçağı ürünleri piyasaya süreceklerdi polis yakaladı: 3 gözaltı
        Gümrük kaçağı ürünleri piyasaya süreceklerdi polis yakaladı: 3 gözaltı
        Polisten iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Polisten iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
        Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama