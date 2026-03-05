Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:42
        Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.

        Sakarya ekibinde sarı kart cezalısı Salih Dursun ve önceki maçta kırmızı kart gören Josip Vukovic ile tedavisi devam eden Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ligde 25 puanla 18. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Adana Demirspor'u yenerek 11 maçın ardından galibiyet hasretine son vermek istiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

