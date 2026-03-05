Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 112,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.