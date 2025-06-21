Sakarya'nın 2 ilçesinde 'deniz' yasağı (2)
KARASUİLÇESİNDE DE YASAKLANDISakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde de denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.
KARASUİLÇESİNDE DE YASAKLANDI
Sakarya’nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde de denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bugün etkili olması beklenen poyraz rüzgarı ve beraberinde oluşacak yüksek dalgalar ile rip akıntıları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına bu kararın alındığı belirtildi. Karasu Kaymakamlığı, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve denize girmemelerini istedi. Ekiplerin sahil bölgelerinde gerekli denetimleri sürdüreceği aktarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.