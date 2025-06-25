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        Denizde yüzen çocuk tabanca buldu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde yüzen 9 yaşındaki çocuk, suda tabanca buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:35
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        Denizde yüzen çocuk tabanca buldu
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde yüzen 9 yaşındaki çocuk, suda tabanca buldu.

        Olay, 12.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Kule 7 mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize giren 9 yaşındaki çocuk, yüzerken sert bir cisme rastladı. Cismin bir tabanca olduğunu fark eden çocuk, ailesine haber verdi. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, denizden çıkarılan tabancayı inceledikten sonra detaylı incelenme için emniyete götürdü. İnceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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