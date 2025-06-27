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        Telefonla aradıkları kişiyi 7 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 7 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:30
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        Telefonla aradıkları kişiyi 7 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 7 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Serdivan ilçesinde yaşayan kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin dolandırıldığı belirlendi. Yaklaşık 7 milyon TL’lik dolandırıcılık olayının ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Y.A. (23), B.A. (22), K.B. (40), B.T. (27) ve İ.E.’yi (21) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Ekiplerin incelemelerinde, tutuklanan şüphelilerin İzmir’de haziran ayında benzer yöntemle yaklaşık 3 milyon TL’lik bir dolandırıcılık olayını daha gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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