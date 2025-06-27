Sakarya'da orman yangını (3)
1ARAZÖZ ALEVLERE TESLİM OLDUSakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz alevlerin ortasında kaldı.
1ARAZÖZ ALEVLERE TESLİM OLDU
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz alevlerin ortasında kaldı. Bir kısmı yanan arazöz kullanılamaz hale geldi. Ekipler hem yangını söndürmek hem de araçları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
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