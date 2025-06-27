Sakarya'da orman yangını (3)

1ARAZÖZ ALEVLERE TESLİM OLDU

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz alevlerin ortasında kaldı. Bir kısmı yanan arazöz kullanılamaz hale geldi. Ekipler hem yangını söndürmek hem de araçları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.