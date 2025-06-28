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        16 yaşındaki kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü

        SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:04 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:10
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        16 yaşındaki kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü
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        SAKARYA’nın Taraklı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu Y.Y.’nin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu annesi Hatice Yılmaz (53) yaşamını yitirdi.

        Taraklı- Geyve karayolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde ilerleyen Y.Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörde bulunan anne Hatice Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık durumu iyi olan ve kaza yerinde sinir krizi geçiren Y.Y.'yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Anne Yılmaz’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Taraklı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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