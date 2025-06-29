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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (3)

        SAKARYA'DAYANAN BÖLGELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSakarya'nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınını kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:25
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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (3)
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        SAKARYA’DAYANAN BÖLGELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Sakarya’nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik’e sıçrayan orman yangınını kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanlar dronla görüntülendi.

        Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının ardından tespit edilecek. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı yangın bölgesine araç girişine izin vermiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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