Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (3)

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının ardından tespit edilecek. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı yangın bölgesine araç girişine izin vermiyor.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik’e sıçrayan orman yangınını kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanlar dronla görüntülendi.

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