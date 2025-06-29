Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (4)

Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki ormanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, bazı bölgelerde rüzgarın etsiyle tekrardan alevlendi. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, helikopter ve ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle tekrar alevlenen bölgeler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlenmenin yaşandığı kısım ise dronla görüntülendi.

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