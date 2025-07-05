Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, incelemeye alındı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzülen paraşüte benzer nesne boş alana düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, incelemeye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzülen paraşüte benzer nesne boş alana düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, nesne, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesi’nde meydana geldi. Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzer nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düştü. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bulunan nesne, jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!

        Benzer Haberler

        Ortaokul öğrencileri elektromanyetik alanlardan "elektrik hasadı" yapıyor
        Ortaokul öğrencileri elektromanyetik alanlardan "elektrik hasadı" yapıyor
        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sakarya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Sakarya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya'da sahte içki operasyonu
        Sakarya'da sahte içki operasyonu