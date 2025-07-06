Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Gölü'nde 2 saatte 4 ayrı olayda 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        SAPANCA Gölü'nde aşırı rüzgar nedeniyle, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri 2 saat içinde dört ayrı olaya müdahale ederek, 17 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 02:10 Güncelleme: 06.07.2025 - 02:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'nde 2 saatte 4 ayrı olayda 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAPANCA Gölü’nde aşırı rüzgar nedeniyle, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri 2 saat içinde dört ayrı olaya müdahale ederek, 17 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Tehlike atlatan kişilerin, can yeleği kullanmadıkları ve göl şartlarını dikkate almadıkları görüldü.

        Akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nde devriye görevi yürüten Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, arka arkaya gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. İlk olay saat 18.45 sıralarında yaşandı. Şişme kanoları su almaya başlayan 3 kişi, SASKİ’ye ait dubada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine yardıma giden jandarma botu, dubaya yanaşarak 3 kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı.

        DENİZ BİSİKLETİNDE 9 KİŞİ RÜZGARLA AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

        Saat 19.45’te ise göl açıklarında bir deniz bisikleti ile arkasına bağlı iki dubada bulunan 9 kişi rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Alabora tehlikesi geçiren gruptaki 3 kişi doğrudan bota alınırken, diğerleri de güvenli bölgeye yönlendirildi. Yunus tipi deniz bisikleti ve dubalar jandarma ekiplerince göl kenarına çekildi.

        SUP BOTLA AÇILAN 4 KİŞİYE MÜDAHALE

        Aynı dakikalarda bir başka ihbar üzerine harekete geçen ekipler, SUP (Stand Up Paddle) botla açılan biri çocuk 4 kişiyi su üstünde güçlükle durdukları sırada kurtardı.

        AÇIKTA TEK BAŞINA KALAN SU SPORCUSU DA KURTARILDI

        Saat 20.10 sıralarında ise göl açıklarında yalnız başına mahsur kalan bir kişi daha jandarma botuyla karaya çıkarıldı.

        ‘CAN YELEĞİ TAKIN, RÜZGARI DİKKTE ALIN’

        Gölde yaklaşık 2 saatte hayati tehlike yaşayan 17 kişinin güvenli şekilde kurtarıldığını açıklayan yetkililer, olayların ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, müdahale edilen olaylarda vatandaşların ortak hatalarının şu şekilde tespit edildiği belirtildi:

        “Hava ve rüzgar durumunu kontrol etmemeleri, gölün açıklarını kıyılar kadar sakin zannetmeleri, can yeleği ve can simidi kullanmamaları, iyi yüzme bildiklerini düşünerek tedbirsiz hareket etmeleri, kullandıkları araçların kapasitesini bilmemeleri, kapasite üstü kişiyle suya açılmaları, ‘nasıl olsa biri kurtarır’ düşüncesiyle risk almaları, haberleşme cihazı veya GPS bulundurmamaları.”

        Açıklamada, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşların bu tür ekipmanları kullanmaları ve göle açılmadan önce gerekli kontrolleri yapmaları gerektiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        5 yangın kontrol altında
        5 yangın kontrol altında
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
        Bakan Bayraktar: Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı
        Bakan Bayraktar: Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya'da konuştu:
        Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, incelemeye alındı
        Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, incelemeye alındı
        Ortaokul öğrencileri elektromanyetik alanlardan "elektrik hasadı" yapıyor
        Ortaokul öğrencileri elektromanyetik alanlardan "elektrik hasadı" yapıyor
        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti