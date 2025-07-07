Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ağaçlık alanda yangın

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 07.07.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ağaçlık alanda yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 17.20 sıralarında ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde ağaçlıklı alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba harcanırken, mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye

        Benzer Haberler

        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işle...
        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işle...
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde bakım ve onarım çalışması
        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde bakım ve onarım çalışması
        Sapanca Gölü'nde 2 saatte 4 ayrı olayda 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Sapanca Gölü'nde 2 saatte 4 ayrı olayda 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
        Bakan Bayraktar: Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı
        Bakan Bayraktar: Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı