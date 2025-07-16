Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaralı kurtarıldı.
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaralı kurtarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı süren konut inşaatında meydana geldi. Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında henüz ismi öğrenilemeyen işçi, toprak kayması sonucu kısmen göçük altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle yapılan çalışmada yaralı işçi kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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