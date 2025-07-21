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        Sakarya'da orman yangını 2'nci gününde (2)

        YANANALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİGeyve ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 08:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:00
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        Sakarya'da orman yangını 2'nci gününde (2)
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        YANANALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yanan alanlar dronla havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve AFAD personeli, geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; ''Geyve'de orman dışı alanda başlayan yangına kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucu yangının enerjisi düşürülmüş olup, kontrol altına alınmasına yönelik mücadelemiz devam ediyor'' denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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