Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor (2)

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Hacılar köyü mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangının etkisiyle Taşoluk Köyü alevlerin arasında kaldı. Bölgedeki yerleşim alanlarında tahliye çalışmaları başlatılırken, ekipler kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşları bölgeye gitmemeleri konusunda uyarırken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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