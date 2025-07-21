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        Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor (2)

        YANGINBÜYÜYOR: TAŞOLUK KÖYÜ ALEVLER İÇİNDE KALDISakarya'nın Geyve ilçesinde Hacılar köyü mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:10
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        Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor (2)
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        YANGINBÜYÜYOR: TAŞOLUK KÖYÜ ALEVLER İÇİNDE KALDI

        Sakarya’nın Geyve ilçesinde Hacılar köyü mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangının etkisiyle Taşoluk Köyü alevlerin arasında kaldı. Bölgedeki yerleşim alanlarında tahliye çalışmaları başlatılırken, ekipler kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşları bölgeye gitmemeleri konusunda uyarırken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Levent TÜYSÜZ/ SAKARYA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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