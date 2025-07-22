Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (3)
MAHALLELİDENYANGINA KARŞI NÖBETSakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden alevlere karşı nöbet tuttu.
MAHALLELİDENYANGINA KARŞI NÖBET
Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Bayat Mahallesi’nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden alevlere karşı nöbet tuttu. Gençler, mahalle ile orman sınırında sabaha kadar yangını gözetledi.
Bu arada ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
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