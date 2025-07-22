Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (3)

        MAHALLELİDENYANGINA KARŞI NÖBETSakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden alevlere karşı nöbet tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MAHALLELİDENYANGINA KARŞI NÖBET

        Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Bayat Mahallesi’nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden alevlere karşı nöbet tuttu. Gençler, mahalle ile orman sınırında sabaha kadar yangını gözetledi.

        Bu arada ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da evleri orman yangınının arasında kalan çift yaşadıklarını anlatt...
        Sakarya'da evleri orman yangınının arasında kalan çift yaşadıklarını anlatt...
        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde
        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde
        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (9)
        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (9)
        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (7)
        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (7)
        Sapanca Gölü'ndeki içme suyu hattı temizlik çalışmaları 3 ay sürecek
        Sapanca Gölü'ndeki içme suyu hattı temizlik çalışmaları 3 ay sürecek