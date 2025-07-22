Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (9)
KİLOMETRELERCEKUYRUK OLUŞTU, YOL ÜZERİNDEKİ KÖFTECİ İŞLETMESİ İLE AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDISakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
KİLOMETRELERCEKUYRUK OLUŞTU, YOL ÜZERİNDEKİ KÖFTECİ İŞLETMESİ İLE AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI
Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.
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