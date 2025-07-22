Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (9)

        KİLOMETRELERCEKUYRUK OLUŞTU, YOL ÜZERİNDEKİ KÖFTECİ İŞLETMESİ İLE AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDISakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 01:41 Güncelleme: 22.07.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (9)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KİLOMETRELERCEKUYRUK OLUŞTU, YOL ÜZERİNDEKİ KÖFTECİ İŞLETMESİ İLE AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI

        Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor.

        Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (7)
        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (7)
        Sapanca Gölü'ndeki içme suyu hattı temizlik çalışmaları 3 ay sürecek
        Sapanca Gölü'ndeki içme suyu hattı temizlik çalışmaları 3 ay sürecek
        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da sahte dolar ve silah operasyonu; 2 gözaltı
        Sakarya'da sahte dolar ve silah operasyonu; 2 gözaltı
        Yurtta kalan 19 öğrenci akşam yemeği sonrası zehirlendi
        Yurtta kalan 19 öğrenci akşam yemeği sonrası zehirlendi
        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 19 öğrenci tedav...
        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 19 öğrenci tedav...