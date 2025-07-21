Sapanca Gölü'ndeki içme suyu hattı temizlik çalışmaları 3 ay sürecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki kaliteyi korumak için hatlarda temizlik çalışması yapıyor.

Gölün 25 metre derinliğindeki su hattında yapılan çalışma, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi tarafından yürütülüyor. SASKİ, suyun sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşması için yaklaşık 2 bin 500 metrelik hattı, doğal yollarla oluşan bitki ve tortulardan arındırıyor.

SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, AA muhabirine, mikrobiyolojik açıdan çok temiz olan Sapanca Gölü'nün, dünyanın nadide içme suyu kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Kentin içme suyunun yüzde 70'inin Sapanca Gölü'nden tedarik edildiğini bildiren Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nden su aldığımız 2 adet 1600 milimetre çapındaki hattımızda temizlik çalışmaları devam etmekte. Temizlik çalışmaları esnasında hattın birinden temizlik yaparken diğerinden de şehrimize kesintisiz kaliteli içme suyu vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.