Sakarya'da sahte dolar ve silah operasyonu; 2 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında; 14 bin 100 sahte ABD doları, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 30 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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