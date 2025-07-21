Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 19 öğrenci tedavi edildi

Serdivan ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerde akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

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