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        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 19 öğrenci tedavi edildi

        Sakarya'da yurtta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 19 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:32
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        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 19 öğrenci tedavi edildi
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        Sakarya'da yurtta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 19 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördü.

        Serdivan ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerde akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

        Serdivan Devlet Hastanesi'ne başvuran 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

        Yiyecek ve içeceklerden numunenin alındığı olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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