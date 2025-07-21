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        Sakarya'daki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen Hüseyin Özalp yaşadıklarını anlattı:

        Sakarya'da çıkan orman yangınında iki katlı evi, ahırı ve samanlığı kullanılamaz hale gelen 60 yaşındaki Hüseyin Özalp, annesi ve kardeşinin kaldığı müstakil evde can kaybı yaşanmamasıyla teselli buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:44
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        Sakarya'daki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen Hüseyin Özalp yaşadıklarını anlattı:
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        Sakarya'da çıkan orman yangınında iki katlı evi, ahırı ve samanlığı kullanılamaz hale gelen 60 yaşındaki Hüseyin Özalp, annesi ve kardeşinin kaldığı müstakil evde can kaybı yaşanmamasıyla teselli buluyor.

        Geyve ilçesinde dün saat 17.10 sularında Bozören Mahallesi mevkisinde başlayan orman yangınının rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu tedbir amaçlı tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'ndeki bazı evler, ahırlar ve samanlıklar yandı.

        Mahalledeki iki katlı evi, ahırı ve samanlığı yanan Özalp, gazetecilere evinin kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

        Yangın başladığında şehir dışında bulunduğunu belirten Özalp, "Evimiz ve mallarımız yandı, çok şükür can kaybı yok. Yangından bir saat önce evden çıktım, rahatsızdım, doktora gittim, oradan Bilecik'e geçtim. 'Yangın var.' dediler, doktor 'İstirahat et.' dedi ama edemedim, geri geldim. İki katlı evim, ahır ve samanlığım hepsi yandı." dedi.

        Özalp, 30 yıldır aynı mahallede ikamet ettiğini, haftanın iki günü iki katlı evin üst katında annesiyle kaldığını ve alt katta da kardeşinin yaşadığını söyledi.

        Yangın sırasında evden bir şey alamadıklarını belirten Özalp, "Benim evimle 3 ev yandı. Kullanılmayan evlerle ahır ve samanlıklar da yanmış. Kurtarılan bir şey yok, dayalı döşeli ev, hepsi yandı. Hiçbir şey alamadık, su motorlarım ve buğdaylar yandı." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, yangını söndürmek için 13 helikopter ve 8 yangın söndürme uçağı ile karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel mücadele veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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